THX PHARMA : Allinvest Securities initie la couverture de titre de THX Pharma (Theranexus) avec une recommandation à l'achat

Lyon, France – 16 juin 2026 – 8h00 CEST – THX Pharma (Theranexus), société biopharmaceutique innovante spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares, annonce aujourd'hui l'initiation de la couverture de son titre par Allinvest Securities. Dans une note de recherche intitulée « THX Pharma : un profil transformé, un couple rendement/risque reconfiguré » , Allinvest Securities attribue à THX Pharma une recommandation à l'achat assortie d'un objectif de cours de 10,4 € , représentant un potentiel de hausse de 226 % par rapport au cours de clôture de 3,205 € au 15 juin 2026.

Cette initiation de couverture souligne la transformation réussie de THX Pharma, passée d'une biotech de neurologie diversifiée à une plateforme focalisée sur les maladies rares, ainsi que la réduction significative de son profil de risque grâce aux partenariats stratégiques conclus avec Exeltis et Biocodex pour TX01 et Batten-1.

Le résumé de la note d'analyse est présenté ci-dessous :

Profil transformé, risk/reward reconfiguré

« THX PHARMA (ex-Theranexus) a opéré depuis quatre ans un virage stratégique réussi, abandonnant son ancien profil de biotech neurologique « diversifiée » pour se recentrer sur un portefeuille plus lisible, articulé autour de Batten-1 et TX01 dans les maladies rares. Ce repositionnement s'accompagne d'un changement qualitatif majeur : les partenariats conclus avec EXELTIS et surtout BIOCODEX apportent à la fois validation externe, visibilité financière et crédibilité industrielle. Dès lors, le marché pourrait continuer à sous-évaluer THX s'il persiste à la lire comme une biotech fragile, alors que la société tend désormais vers un profil de small biopharma orpheline pré-marketing, avec un actif de monétisation à court terme, un actif à fort potentiel de marché, et un bilan nettement assaini. C'est précisément ce décalage entre perception héritée et réalité stratégique actuelle qui fonde, selon nous, l'intérêt du dossier. Compte tenu de cette asymétrie, qui offre un réel potentiel de rerating à moyen terme, nous initions la valeur à l'ACHAT avec un objectif de cours de 10,4€. »

La note d'analyse complète peut être obtenue sur demande auprès de la direction de THX Pharma.

Avec cette nouvelle couverture, THX Pharma est désormais suivie par deux bureaux d'analyse financière : Portzamparc (groupe BNP Paribas) et Allinvest Securities.

Cette couverture s'inscrit dans la démarche de THX Pharma visant à renforcer sa visibilité boursière auprès des investisseurs et à démontrer son engagement en faveur d'une communication transparente auprès de l'ensemble de ses parties prenantes.

À propos de THX Pharma (Theranexus)

THX Pharma (Theranexus, Euronext Growth : ALTHX) est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les maladies neurologiques rares. La société développe notamment TX01, une nouvelle formulation destinée au traitement de la maladie de Gaucher et de la maladie de Niemann-Pick de type C, ainsi que Batten-1, un candidat-médicament ciblant la forme juvénile de la maladie de Batten (CLN3). TX01 fait l'objet de plusieurs accords de licence avec des partenaires pharmaceutiques internationaux, parmi lesquels Exeltis et Biocodex, pour son développement et sa commercialisation dans différentes régions du monde. Batten-1 fait l'objet d'un accord de licence mondial avec Biocodex pour son développement et son exploitation commerciale. THX Pharma dispose par ailleurs d'une plateforme innovante d'oligonucléotides antisens, co-développée avec des laboratoires de recherche de premier plan, dédiée au développement de nouvelles approches thérapeutiques pour les maladies neurologiques rares. THX Pharma est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013286259 – ALTHX). https://www.theranexus.com

Pour plus d'informations : www.thxpharma.com - Suivez THX Pharma sur LinkedIn

Contacts:

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Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à THX Pharma (Theranexus) et à ses activités, notamment concernant ses perspectives et le développement de ses produits. THX Pharma estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Elles sont fondées sur des événements futurs et dépendent de circonstances susceptibles de se produire ou non, ainsi que de divers risques et incertitudes, notamment ceux décrits dans le document d'enregistrement universel déposé par la société auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2026 sous le numéro D.26-0321, disponible sur le site internet de la société, ainsi que de l'évolution de la conjoncture économique.