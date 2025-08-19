 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 999,50
+1,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Thumzup Media s'effondre après avoir conclu un accord avec Dogehash Technologies
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 17:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions de Thumzup Media TZUP.O , qui accumule des actifs numériques, plongent de 58,8% à 3,50 dollars, leur plus bas niveau depuis mars

** Dernière baisse de 44,8% à 4,69 dollars

** TZUP achètera la société d'extraction de crypto-monnaies Dogehash Technologies dans le cadre d'une transaction entièrement en actions

** Les actionnaires de Dogehash échangeront 100% de leurs avoirs contre 30,7 millions d'actions de TZUP

** TZUP a 16,3 millions d'actions en circulation - données LSEG

** TZUP a récemment levé 50 millions de dollars pour développer ses stratégies cryptographiques, dont une partie serait déployée pour acheter des rigs de minage

** La société combinée sera rebaptisée "Dogehash Technologies" et sera cotée au Nasdaq sous le nouveau symbole "XDOG"

** À la clôture précédente, l'action TZUP a progressé de 147,8 % depuis le début de l'année

Devises
Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank