Thumzup Media s'effondre après avoir conclu un accord avec Dogehash Technologies

19 août - ** Les actions de Thumzup Media TZUP.O , qui accumule des actifs numériques, plongent de 58,8% à 3,50 dollars, leur plus bas niveau depuis mars

** Dernière baisse de 44,8% à 4,69 dollars

** TZUP achètera la société d'extraction de crypto-monnaies Dogehash Technologies dans le cadre d'une transaction entièrement en actions

** Les actionnaires de Dogehash échangeront 100% de leurs avoirs contre 30,7 millions d'actions de TZUP

** TZUP a 16,3 millions d'actions en circulation - données LSEG

** TZUP a récemment levé 50 millions de dollars pour développer ses stratégies cryptographiques, dont une partie serait déployée pour acheter des rigs de minage

** La société combinée sera rebaptisée "Dogehash Technologies" et sera cotée au Nasdaq sous le nouveau symbole "XDOG"

** À la clôture précédente, l'action TZUP a progressé de 147,8 % depuis le début de l'année