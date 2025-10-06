 Aller au contenu principal
Toyota: Le retrait de la cote de Toyota Industries reporté au moins jusqu'en février
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 13:35

Le logo de Toyota Motor Corp est photographié dans une concession à Tokyo

Le logo de Toyota Motor Corp est photographié dans une concession à Tokyo

Toyota Motor a déclaré lundi que son offre publique d'achat sur le fabricant de chariots élévateurs Toyota Industries devrait débuter en février ou plus tard, repoussant ainsi un lancement qui était prévu début décembre.

Le groupe Toyota déclarait en juin que Toyota Industries serait privatisé par le biais d'une société holding dans laquelle Toyota Motor, Toyota Fudosan et le président de Toyota, Akio Toyoda, investiraient, et que l'offre publique d'achat commencerait après avoir reçu l'approbation des autorités de régulation.

La valeur de l'offre publique d'achat des actions de Toyota Industries devrait s'élever à environ 3.700 milliards de yens (21,09 milliards d'euros) sur la base d'un prix d'acquisition de 16.300 yens par action.

L'opération marque un tournant dans le dénouement des participations croisées, qui devrait renforcer l'influence de la famille fondatrice Toyoda. Ces dernières années, les entreprises japonaises ont fait l'objet de pressions pour réduire ces participations dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la gouvernance d'entreprise.

Le projet de rachat a suscité des critiques de la part de certains investisseurs internationaux, qui ont fait valoir que l'offre sous-évaluait les actifs immobiliers de Toyota Industries.

Un porte-parole de Toyota a déclaré que l'offre publique d'achat reflétait la valeur intrinsèque de Toyota Industries, notant qu'elle représentait une prime de 23% par rapport au prix de l'action avant les premières informations sur un accord potentiel.

"Même si elle ne satisfait pas tous les actionnaires, nous sommes convaincus de l'équité du prix et de l'objectif stratégique de la transaction", a déclaré le porte-parole, ajoutant que l'opération permettrait de créer des synergies dans l'ensemble du groupe et de rationaliser la gouvernance.

Dans le cadre de l'opération, Toyota et les entreprises du groupe Denso, Toyota Tsusho et Aisin vendront leurs participations dans Toyota Industries et acquerront les actions qu'elles détiennent actuellement, l'achat des participations de Toyota devant s'élever à mille milliards de yens.

Fondée en 1926 sous le nom de Toyoda Automatic Loom Works, Toyota Industries a par la suite scindé sa division automobile pour devenir Toyota Motor.

(Rédigé par Daniel Leussink, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
