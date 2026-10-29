Thrive Holdings va racheter ADT pour 7,6 milliards de dollars

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La société de sécurité résidentielle ADT ADT.N a annoncé jeudi avoir accepté d'être rachetée par Thrive Holdings dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire qui valorise l'entreprise à environ 7,6 milliards de dollars.