ThredUp en forte hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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4 mai - ** L'action ThredUp TDUP.O progresse d'environ 8% à 4,75 $ après la clôture

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et dépasse les estimations trimestrielles grâce à une demande soutenue pour les vêtements, chaussures et accessoires d'occasion

** Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 351,2 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars et 356,2 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, contre une prévision antérieure de 349,0 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars à 355,0 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars

** Affiche un chiffre d'affaires de 81,7 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 80,2 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars

** À la clôture d'hier, le titre TDUP affichait une baisse de 31% depuis le début de l'année