Thorsten Schrieber rejoint la direction d’ACATIS Investment KVG mbH

(AOF) - Sous réserve de l’accord de la BaFin (l'Autorité fédérale de supervision financière en Allemagne), Thorsten Schrieber rejoindra la direction d’ACATIS Investment KVH mbH à partir du 1er juillet 2026. Porte-parole de la société, il prend notamment la tête de la direction commerciale et du marketing afin de poursuivre et d’accélérer le développement d’ACATIS Investment en Europe, notamment en Italie, en Espagne et en France.

Auparavant, Thorsten Schrieber était membre du comité de direction et responsable du développement commercial de DJE Kapital AG, une société de gestion indépendante allemande gérant plus de 17 milliards d'euros sous gestion.

Il a également été directeur général de RRI Residenz Real Immobilien GmbH où il était responsable du développement des ventes et du marketing. Il dispose de plus de 35 ans d'expérience sur le secteur de la distribution de fonds. Il est diplômé de la Frankfurt School of Finance & Management.

Fondée en 1994 par le Dr. Hendrik Leber et Dr. Giani-Leber, ACATIS est une société de gestion d'actifs indépendante disposant de plus de 10 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Elle est toujours entièrement détenue par ses fondateurs.

ACATIS gère une trentaine de fonds d'investissement et de fonds spécialisés, allant des fonds actions internationaux et régionaux à des fonds diversifiés, des fonds obligataires et des fonds axés sur le développement durable.