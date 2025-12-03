 Aller au contenu principal
Thor progresse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions du fabricant de véhicules de loisirs Thor Industries THO.N augmentent de près de 1,4 % à environ 111,8 $ avant le marché

** THO dépasse les estimations de bénéfices et de revenus du premier trimestre grâce à de fortes ventes de véhicules motorisés en Amérique du Nord, stimulées par des lancements de produits haut de gamme et une concentration sur des points de prix clés

** Le bénéfice net du 1er trimestre s'élève à 21,7 millions de dollars, supérieur aux estimations des analystes (8,8 millions de dollars) - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires de 2,39 milliards de dollars au 1er trimestre, supérieur à l'estimation de 2,14 milliards de dollars

** La fermeture du gouvernement américain et les tarifs douaniers ont pesé sur la confiance des consommateurs

** THO prévoit un chiffre d'affaires net consolidé pour l'exercice 26 compris entre 9 et 9,5 milliards de dollars

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 15,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

THOR INDUSTRIES
116,190 USD NYSE +5,47%
