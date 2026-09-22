Thor Industries en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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22 septembre - ** L'action du constructeur de véhicules de loisirs Thor Industries THO.N affiche une hausse d'environ 4% à 72,50 dollars avant l'ouverture du marché

** THO a dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, grâce à une hausse des expéditions et des prix en Europe qui a permis de compenser la faiblesse observée en Amérique du Nord

** Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre s’élève à 2,31 milliards de dollars, contre des prévisions de 2,17 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société n'atteint toutefois pas les estimations de bénéfice trimestriel, les taux d'intérêt élevés, le coût des matières premières et l'intensification des activités promotionnelles pesant sur les marges

** L'entreprise annonce un BPA de 78 cents au quatrième trimestre, contre des prévisions de 91 cents

** "Nous prévoyons un environnement de vente au détail relativement stable pour l’exercice 2027 par rapport à l’exercice 2026, avec à court terme bon nombre des mêmes difficultés que celles rencontrées au cours de l’exercice 2026", déclare Todd Woelfer, directeur des opérations

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 32% depuis le début de l’année