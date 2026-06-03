Thor Industries en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action du constructeur de véhicules de loisirs Thor Industries THO.N recule d'environ 7% à 72,4 $ en pré-ouverture

** La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'un contexte difficile dans le secteur de la vente au détail, marqué par une faible confiance des consommateurs, la prudence des concessionnaires indépendants dans leurs commandes et la hausse des coûts liée aux droits de douane et à l'inflation

** THO table désormais sur un bénéfice par action dilué pour l'exercice compris entre 3,30 $ et 3,80 $, contre une fourchette de 3,75 $ à 4,25 $ précédemment

** La société annonce un bénéfice par action de 1,86 $ au troisième trimestre, contre 2,53 $ par action il y a un an

** Le chiffre d'affaires net a reculé de près de 4% au troisième trimestre, s'établissant à 2,78 milliards de dollars, contre 2,89 milliards il y a un an

** Sur 18 courtiers, quatre attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, 13 "conserver" et un "vendre"; leur objectif de cours médian est de 100 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 24,5% depuis le début de l'année