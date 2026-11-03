Thomson Reuters : une croissance solide au 3e trimestre

Thomson Reuters ( 3,05 %) a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel de 1,83 milliard de dollars, en hausse de 10 %. Le bénéfice d'exploitation baisse de 22 %, en raison d'une comparaison défavorable avec l'an dernier.

Thomson Reuters poursuit sa croissance au troisième trimestre. Ses revenus progressent de 10%, à périmètre et taux de change constants.

Cette dynamique est portée par ses trois principales divisions, qui servent les professionnels du droit, les entreprises et les métiers du chiffre. Elles représentent 88% des revenus du groupe et affichent elles aussi une croissance organique de 10%.

"Nous sommes satisfaits de notre dynamique au troisième trimestre, la croissance des revenus et les marges ayant dépassé nos attentes", a déclaré le directeur général Steve Hasker dans un communiqué publié mardi 3 novembre.

Un recul du bénéfice à relativiser

Le bénéfice d'exploitation s'établit à 402 millions de dollars, en baisse de 22%. Un an plus tôt, le groupe avait bénéficié d'un gain lié à la cession d'une participation dans Elite. Ce gain rend la comparaison moins favorable cette année.

Les indicateurs ajustés progressent. L'Ebitda ajusté, un indicateur de rentabilité, augmente de 10%, à 651 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action passe de 0,71 à 0,81 dollar.

La marge d'Ebitda ajusté se tasse toutefois légèrement, à 35,5%, contre 35,8% un an plus tôt.

Des objectifs ajustés après une cession

Après la vente de 51% de Global Print, Thomson Reuters vise une croissance annuelle de ses revenus comprise entre 8,5% et 9%, à périmètre et taux de change constants. Le groupe prévoit également une marge d'Ebitda ajusté proche de 39%, hors Global Print.

En Bourse, l'action Thomson Reuters avait déjà le vent en poupe. Elle a clôturé hier au Nasdaq à 122,24 dollars, en hausse de 3,37 %, avant la publication des résultats du troisième trimestre.