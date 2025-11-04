Thomson Reuters augmente son chiffre d'affaires au troisième trimestre et réaffirme ses prévisions pour 2025

L'investissement dans l'IA stimule la croissance organique de 9 % du chiffre d'affaires de l'unité juridique

Thomson Reuters achève un rachat d'actions d'un milliard de dollars

La société basée à Toronto dispose d'environ 9 milliards de dollars pour des acquisitions

Thomson Reuters TRI.TO a fait état mardi d'une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, stimulée par des investissements dans des produits d'intelligence artificielle au sein de ses divisions juridique et fiscale et comptable.

La société de contenu et de technologie basée à Toronto a également réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025, à savoir une hausse de 7% à 7,5% du chiffre d'affaires organique, qui retrace le revenu des activités existantes à taux directeur constant.

"Nos résultats du troisième trimestre reflètent une dynamique continue et la poursuite de l'exécution de notre stratégie d'innovation axée sur l'IA", a déclaré Steve Hasker, directeur général de Thomson Reuters, dans un communiqué.

Le propriétaire de la base de données juridiques Westlaw, de l'agence de presse Reuters et du service fiscal et comptable Checkpoint a déclaré un bénéfice ajusté par action de 85 cents au troisième trimestre, dépassant légèrement les attentes de Wall Street qui étaient de 83 cents, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires de Thomson Reuters a augmenté de 3 % pour atteindre 1,78 milliard de dollars, ce qui correspond aux attentes pour le troisième trimestre, au cours duquel Thomson Reuters a lancé de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle dans ses produits juridiques, fiscaux et comptables. Elle a également acheté Additive AI, un spécialiste du traitement des documents fiscaux alimenté par l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires de ses "trois grands" secteurs - juridique, fiscal et comptable et entreprises - a augmenté de 9 % sur une base organique, tandis que le chiffre d'affaires de Reuters News a augmenté de 3 % et que le chiffre d'affaires de l'impression mondiale a chuté de 4 %.

La frénésie des dépenses en IA générative lancée par le lancement du ChatGPT d'OpenAI à la fin de 2022 a conduit certaines entreprises mondiales à remettre en question les rendements financiers, certaines études montrant que la plupart d'entre elles ont du mal à intégrer la nouvelle technologie.

M. Hasker a déclaré dans une interview accordée à Reuters après la publication des résultats que les investissements dans l'IA au sein de la division juridique de Thomson Reuters ont directement contribué à la hausse de 9 % de son chiffre d'affaires organique au troisième trimestre.

En août, Thomson Reuters a lancé ConCounsel Legal, un outil de recherche juridique doté d'agents alimentés par l'IA qui exécutent des tâches de manière autonome pour atteindre des objectifs prédéfinis.

Elle a également lancé des fonctions de recherche approfondie dans Westlaw qui, selon elle, pensent comme un avocat et peuvent mener des recherches approfondies en analysant les données de manière autonome pour générer des rapports.

Le directeur financier Michael Eastwood a déclaré à Reuters que la contribution des produits améliorés par l'IA générative a continué à augmenter depuis que Thomson Reuters a commencé à la suivre à la fin de l'année dernière.

L'IA générative est désormais responsable de 24 % de la valeur contractuelle sous-jacente du groupe, qui décompose la valeur totale d'un contrat, contre 22 % au dernier trimestre.

Selon M. Eastwood, cette proportion devrait encore augmenter.

Les investissements dans l'IA devraient également contribuer aux prévisions de rentabilité opérationnelle de Thomson Reuters, qui a déclaré s'attendre désormais à une expansion de la marge Ebitda ajustée (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) d'environ 100 points de base, contre une prévision antérieure de 50 points de base.

Thomson Reuters a déclaré qu'elle disposait d'environ 9 milliards de dollars à consacrer à des acquisitions potentielles, après avoir mené à bien un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars annoncé précédemment.

Les actions de Thomson Reuters ont chuté d'environ 5,4 % cette année jusqu'à la clôture du marché lundi, sous-performant la hausse de 16,5 % de l'indice S&P 500 .SPX , qui a été stimulée par des augmentations dans les grandes valeurs technologiques à forte intensité d'intelligence artificielle.