Thomson Reuters affiche une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, les actions augmentent

Thomson Reuters prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 7,5 % à 8 % en 2026

Les investissements dans l'IA produisent des bénéfices tangibles, selon le directeur général Steve Hasker

L'IA générative représente 28 % de la valeur des contrats de Thomson Reuters, selon le directeur financier

(Ajout de la performance de l'action à l'ouverture au paragraphe 4) par Kenneth Li

Thomson Reuters TRI.TO a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, dopé par ses activités juridiques, fiscales et comptables ainsi que celles destinées aux entreprises, alors que les investisseurs évaluent l'impact des sociétés d'intelligence artificielle qui s'installent sur ses marchés clés.

La société de contenu et de technologie basée à Toronto a également prévu que ses revenus pour l'ensemble de l'année 2026 augmenteraient de 7,5 % à 8 %. Wall Street prévoit une croissance des revenus de 7,7 % pour l'année, selon les données de LSEG.

Thomson Reuters a augmenté son dividende annualisé de 10% à 2,62 dollars par action ordinaire et a déclaré que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 5% à 2 milliards de dollars, ce qui correspond aux attentes des estimations de LSEG.

Les actions de Thomson Reuters ont ouvert en hausse de 7 % sur le Nasdaq, réduisant les pertes liées à la chute des logiciels et des services de cette semaine. L'action a perdu près de 30 % depuis le début de l'année, ce qui est inférieur à l'indice S&P 500, qui a progressé de 0,54 % mercredi.

"Nous constatons les avantages tangibles de nos investissements continus dans l'IA", a déclaré le directeur général de Thomson Reuters, Steve Hasker.

"Nous continuerons à développer nos capacités agentiques afin d'offrir plus de rapidité, de clarté et de confiance à nos clients, démontrant ainsi la valeur des outils professionnels basés sur un contenu de qualité et une expertise approfondie", a ajouté Steve Hasker dans la déclaration de résultats.

Le cours des actions a été affecté par les craintes concernant le défi que représentent les nouveaux venus de l'IA, dont Anthropic, pour des entreprises telles que Thomson Reuters, qui a chuté de près de 18 % mardi, dans le cadre d'un vaste mouvement de repli dans le secteur des logiciels, des données et des services professionnels.

Anthropic, fabricant du chatbot Claude, a lancé le 30 janvier un plug-in juridique pour son outil de codage Claude Cowork, qui permet d'exécuter des tâches telles que l'examen de documents juridiques, la génération de briefings et le suivi de la conformité.

Dans une interview accordée après la publication des résultats, Steve Hasker a déclaré que les récentes réactions du marché reflétaient "l'anxiété et non les fondamentaux".

"Les gagnants à moyen et long terme de l'IA juridique seront ceux qui possèdent une expertise de confiance dans le domaine du contenu et l'infrastructure nécessaire pour soutenir un travail vérifiable, responsable et de qualité professionnelle", a ajouté Steve Hasker.

L'IA GÉNÉRATIVE EST RESPONSABLE D'ENVIRON 28 % DE LA VALEUR DES CONTRATS

Le bénéfice par action s'est élevé à 1,07 $, soit un peu plus que les attentes de Wall Street (1,06 $ par action hors éléments).

Le chiffre d'affaires des trois grands segments de Thomson Reuters (juridique, fiscal et comptable, et services aux entreprises) a augmenté de 9 % sur une base organique.

Le chiffre d'affaires organique de la division Reuters News a augmenté de 5 %, stimulé par des accords de licence de contenu.

"Les résultats semblent globalement conformes. Toutefois, en l'absence d'un résultat solide, le marché restera probablement anxieux compte tenu de l'environnement actuel", a déclaré Rob Hales, analyste chez Morningstar. "Les relations avec les clients, les actifs de données et le bilan sont là - il s'agit maintenant de l'exécution et de la rapidité d'adaptation

Le directeur financier Michael Eastwood a déclaré que la contribution des produits améliorés par l'IA générative a continué à augmenter depuis que Thomson Reuters a commencé à la suivre en 2024.

L'IA générative est désormais responsable d'environ 28 % de la valeur contractuelle sous-jacente du groupe, qui décompose la valeur totale d'un contrat, contre 24 % au dernier trimestre, a déclaré Michael Eastwood dans une interview.

Au cours des trois prochaines années jusqu'en 2028, Thomson Reuters a réservé 11 milliards de dollars de capacité de capital pour des transactions, principalement axées sur ses trois grands segments, ont déclaré les dirigeants.