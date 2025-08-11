Thomas Dohmke, directrice générale de GitHub, quitte ses fonctions et envisage de créer une nouvelle startup

La directrice générale de GitHub, Thomas Dohmke, a annoncé lundi qu'elle quitterait la plateforme d'hébergement de code MSFT.O , propriété de Microsoft, pour lancer une nouvelle startup, mettant fin à un mandat qui comprenait une avancée majeure dans l'intelligence artificielle à travers les produits Copilot de la société.

M. Dohmke, qui a quitté l'Allemagne pour s'installer aux États-Unis il y a plus de dix ans après avoir vendu sa startup à Microsoft, a déclaré que ses "racines de startup" l'avaient poussé à prendre cette décision.

"J'ai décidé de quitter GitHub pour redevenir un fondateur", a-t-elle déclaré dans un billet de blog, sans toutefois fournir de détails sur la nouvelle entreprise.

Avant de devenir directrice générale, M. Dohmke a aidé à diriger les outils de développement mobile chez Microsoft et a travaillé sur l'acquisition de GitHub aux côtés de l'ancien directeur général Nat Friedman.

Microsoft a acquis GitHub dans le cadre d'une transaction entièrement en actions de 7,5 milliards de dollars en 2018.

Plus de 150 millions de développeurs utilisent les outils de GitHub pour construire, maintenir et collaborer à des projets logiciels, selon le site web de l'entreprise.

Microsoft n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le successeur de Dohmke. Sa période de transition se termine à la fin de l'année.

M. Dohmke a déclaré que sous sa direction, GitHub s'est développé à l'échelle mondiale, a obtenu la certification américaine FedRAMP pour une utilisation fédérale et a doublé le nombre de projets d'intelligence artificielle sur la plateforme.

Axios, qui a rapporté la nouvelle en premier, a déclaré que Julia Liuson, responsable de la division développeurs de Microsoft, supervisera les revenus, l'ingénierie et le support de GitHub.

La cheffe de produit de GitHub, Mario Rodriguez, rendra compte à la cheffe de produit de la plateforme d'IA de Microsoft, Asha Sharma, selon le rapport.