Thomas Bach seul candidat à sa succession à la tête du CIO

BERLIN, 1er décembre (Reuters) - Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), briguera l'an prochain un deuxième mandat et sera l'unique candidat à sa succession, a fait savoir l'instance mardi. "Les membres du CIO ont été informés aujourd'hui (...) que le président Thomas Bach serait le seul candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu lors de la 137e Session du CIO à Athènes en mars 2021", dit-elle dans un communiqué. La présidence du CIO est limitée à deux mandats. Le premier est de huit ans et le second de quatre. L'avocat allemand, qui a succédé à Jacques Rogge en 2013, devrait donc conserver ses fonctions jusqu'en 2025. (Karolos Grohmann, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

