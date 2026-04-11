Third Point ne mènera pas de lutte par procuration contre CoStar et cède sa participation, d'après une lettre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Third Point avait fait part de son intention de nommer des administrateurs

* La date limite de dépôt des candidatures était fixée à dimanche

* Third Point a vendu la totalité de sa participation

(Complément d'information sur l'investissement activiste aux paragraphes 6 à 16) par Svea Herbst-Bayliss

Le fonds spéculatif Third Point de l'investisseur milliardaire Daniel Loeb ne poursuivra pas la lutte par procuration contre la société de données immobilières CoStar Group CSGP.O et a vendu la totalité de sa participation dans le propriétaire de Apartments.com et Homes.com, selon des sources familières avec l'affaire et une lettre vue par Reuters vendredi.

Le fonds spéculatif a changé de cap chez CoStar après qu'il est apparu clairement à Loeb et à son équipe que leurs plans visant à faire pression sur la société pour qu'elle se concentre davantage sur son cœur de métier risquaient de ne pas sauver l'entreprise après tout.

"Nous ne pensons plus que notre thèse initiale se vérifie aujourd'hui et nous avons cédé l'intégralité de notre position", a écrit Loeb dans une lettre adressée aux investisseurs et consultée par Reuters.

Le fonds spéculatif n'a jamais révélé le montant de sa participation, mais il figurait parmi les 15 plus gros investisseurs de la société.

Un représentant de CoStar Group n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

UNE LONGUE HISTOIRE DE CIBLAGE DE COSTAR

En janvier, Third Point a indiqué qu'il allait contester le conseil d'administration de CoStar , sa première campagne activiste en trois ans, pour tenter de forcer la société à changer d'administrateurs et à restructurer ses activités. Les sources ont indiqué que Third Point était en contact avec la société depuis un certain temps.

Les investisseurs ont jusqu'à dimanche pour proposer des candidats aux postes d'administrateurs.

La frustration de Third Point à l'égard de CoStar s'est accrue au fur et à mesure que le cours de l'action s'effondrait, passant de près de 66 dollars en janvier à 36,48 dollars à la clôture de la bourse vendredi. La valeur de marché de la société est passée de 28 milliards de dollars à 15,3 milliards de dollars au cours de cette période.

Loeb a déclaré en janvier que la majorité des administrateurs de CoStar devraient être remplacés pour aider à réduire les coûts - y compris la rémunération du directeur général - et pour se concentrer sur l'augmentation du prix de l'action, a rapporté Reuters à l'époque.

Third Point souhaitait que CoStar se concentre sur son activité commerciale principale et ferme ou vende ses activités résidentielles.

Pendant des années, Loeb a choqué et ravi Wall Street avec des évaluations sévères de l'Amérique des affaires tout en poussant des entreprises telles que Walt Disney, Intel et Campbell's à être plus performantes.

Il s'en prend depuis longtemps au directeur général de CoStar, Andy Florance, et à sa décision de dépenser des milliards de dollars pour se lancer dans les petites annonces en ligne dans le secteur de l'immobilier résidentiel.

Vendredi, Loeb a écrit: "En dépit de nos efforts, le directeur général Andy Florance a poursuivi ce qui ne peut être considéré que comme une fuite inconsidérée de la majorité du revenu d'exploitation de la société vers Homes.com et les acquisitions connexes, alors même que le prix de l'action a continué à chuter".

Third Point n'a pas été le seul investisseur de premier plan à réclamer des changements chez CoStar.

Le fonds spéculatif D.E. Shaw a indiqué en février qu'il demandait également de nouveaux directeurs et d'autres changements, arguant que la société perdait de l'argent en raison de ses investissements dans Homes.com et qu'un changement de direction s'imposait.

Third Point et D.E. Shaw ont conclu des accords avec CoStar en 2025, ce qui a permis à de nouveaux administrateurs de rejoindre le conseil d'administration.