Third Point ne mènera pas de lutte par procuration chez CoStar et cède sa participation, selon une lettre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Le fonds spéculatif Third Point de l'investisseur milliardaire Daniel Loeb ne mènera pas de lutte par procuration chez la société de données immobilières CoStar Group CSGP.O et a vendu la totalité de sa participation dans le propriétaire de Apartments.com et Homes.com, selon des sources proches du dossier et une lettre vue par Reuters vendredi.

Le fonds spéculatif a changé de cap chez CoStar après qu'il est apparu clairement à Loeb et à son équipe que leurs plans visant à faire pression sur la société pour qu'elle se concentre davantage sur son cœur de métier risquaient de ne pas sauver l'entreprise après tout.

"Nous ne pensons plus que notre thèse initiale se vérifie aujourd'hui et nous avons cédé l'intégralité de notre position", a écrit Loeb dans une lettre adressée aux investisseurs et consultée par Reuters.

Le fonds spéculatif n'a jamais révélé le montant de sa participation.

Un représentant de CoStar Group n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.