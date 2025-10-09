 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 058,40
-0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Thierry Delaporte quitte le conseil d'administration d'Edenred
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 09:20

Edenred annonce qu'à la suite de sa nomination en tant que directeur général de Sodexo, Thierry Delaporte a présenté au conseil d'administration sa démission de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

A la date du 9 octobre, le conseil d'administration d'Edenred est composé de 12 membres, dont 2 administrateurs représentant les salariés. Il comporte 50% de femmes et 80% d'administrateurs indépendants.

Le conseil se réserve la possibilité de coopter un nouvel administrateur au cours des prochaines semaines, pour la durée restant à courir du mandat de Thierry Delaporte, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2028.

Valeurs associées

EDENRED
21,0600 EUR Euronext Paris +0,24%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank