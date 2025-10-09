Thierry Delaporte quitte le conseil d'administration d'Edenred
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 09:20
A la date du 9 octobre, le conseil d'administration d'Edenred est composé de 12 membres, dont 2 administrateurs représentant les salariés. Il comporte 50% de femmes et 80% d'administrateurs indépendants.
Le conseil se réserve la possibilité de coopter un nouvel administrateur au cours des prochaines semaines, pour la durée restant à courir du mandat de Thierry Delaporte, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2028.
Valeurs associées
|21,0600 EUR
|Euronext Paris
|+0,24%
A lire aussi
-
Robert Badinter, l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France, entre jeudi soir au Panthéon, 20 mois après son décès, lors d'une cérémonie solennelle présidée par Emmanuel Macron. Prévue de longue date, cette cinquième panthéonisation sous ses mandats ... Lire la suite
-
Le 28 novembre 1972, l'avocat Robert Badinter assiste à l'exécution d'un client qu'il n'a pas réussi à sauver de la guillotine. Ce jour-là débute son combat passionné pour l'abolition de la peine de mort, qu'il fait voter neuf ans plus tard, le 30 septembre 1981, ... Lire la suite
-
Non à un Premier ministre de gauche ou macroniste, non à une suspension de la réforme des retraites: Bruno Retailleau a posé ses conditions à une participation "exigeante" lors d'une réunion en visio mercredi soir avec les parlementaires LR, ont indiqué à l'AFP ... Lire la suite
-
La balle est dans le camp du président: Emmanuel Macron doit tirer les leçons des consultations de la dernière chance menées par Sébastien Lecornu afin de nommer un Premier ministre d'ici vendredi soir, les spéculations s'intensifiant sur la personnalité choisie. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer