 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE va protéger la porcelaine de Limoges
information fournie par AFP 01/12/2025 à 13:42

L'UE va protéger les indications géographiques de certains produits non agricoles, comme la porcelaine de Limoges ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

L'UE va protéger les indications géographiques de certains produits non agricoles, comme la porcelaine de Limoges ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Du champagne au jambon de Parme, l'Union européenne protégeait déjà des indications géographiques agricoles. Elle va désormais le faire pour certains savoir-faire artisanaux comme la porcelaine de Limoges, a indiqué la Commission lundi.

En vertu d'une loi adoptée en 2023, des artisans comme les souffleurs de verre, potiers, couteliers ou bijoutiers peuvent enregistrer à partir du 1er décembre le nom de leurs produits dans ce nouveau système d'indications géographiques.

Cela "protégera des produits emblématiques tels que le verre de Bohême, la porcelaine de Limoges, les couteaux Solingen" allemands et "le tweed Donegal" irlandais, "dont la réputation et la qualité proviennent de leur lieu d'origine", a souligné la Commission européenne.

Cette extension des labels d'indication géographique (IG) à des produits non-alimentaires était réclamée depuis des années par les artisans ainsi que par le Parlement européen.

Le but est de lutter contre la contrefaçon et de soutenir les secteurs concernés.

Cette loi s'inspire des plus de 30 ans d'existence des indications géographiques agricoles, qui protègent plus de 3.600 dénominations, génèrent environ 75 milliards d'euros par an et représentent quelque 15 % des exportations de denrées alimentaires et de boissons de l'UE, selon Bruxelles.

L'enregistrement de ces produits artisanaux, emblématiques de leurs régions et reconnus pour leur qualité, se fera en deux étapes, au niveau national puis européen.

"Nous sauvegardons non seulement les compétences et les traditions uniques de nos artisans, mais nous créons également de nouvelles opportunités pour la croissance" et l'emploi dans de "nombreuses PME", a réagi Stéphane Séjourné, le commissaire européen chargé de l'industrie.

Les indications géographiques sont des droits de propriété intellectuelle qui lient les qualités, la réputation ou les caractéristiques d'un produit à son lieu d'origine.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank