Thermo Fisher va céder son activité de microbiologie à la société de capital-investissement Astorg pour plus d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'opération tout au long de l'article)

Le fabricant d'équipements médicaux Thermo Fisher Scientific TMO.N a annoncé lundi qu'il allait céder son activité de microbiologie à la société de capital-investissement Astorg pour environ 1,08 milliard de dollars.

* La transaction comprend un paiement en espèces et un billet à ordre de 50 millions de dollars émis par le vendeur.

* L'activité microbiologie fournit des tests de sensibilité aux antimicrobiens et des milieux de culture utilisés dans les domaines clinique, pharmaceutique et de la sécurité alimentaire.

* Cette unité, qui fait partie du segment des diagnostics spécialisés de Thermo Fisher, a enregistré un chiffre d'affaires de 645 millions de dollars en 2025.

* « Cette transaction reflète notre gestion active de l'entreprise et nous apporte des capitaux supplémentaires que nous pourrons déployer pour créer de la valeur pour nos actionnaires », a déclaré Marc Casper, directeur général de Thermo Fisher.

* La société prévoit que la transaction sera finalisée au cours du second semestre 2026.

* Thermo Fisher prévoit que l'opération aura un effet dilutif de 0,15 dollar sur le bénéfice par action ajusté au cours de la première année complète suivant sa conclusion.

* La société a indiqué qu'elle fournirait des détails sur l'impact attendu sur ses prévisions pour 2026 lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre.