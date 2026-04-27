Thermo Fisher va céder son activité de microbiologie à la société de capital-investissement Astorg pour plus d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'opération tout au long de l'article)
Le fabricant d'équipements médicaux Thermo Fisher Scientific TMO.N a annoncé lundi qu'il allait céder son activité de microbiologie à la société de capital-investissement Astorg pour environ 1,08 milliard de dollars.
* La transaction comprend un paiement en espèces et un billet à ordre de 50 millions de dollars émis par le vendeur.
* L'activité microbiologie fournit des tests de sensibilité aux antimicrobiens et des milieux de culture utilisés dans les domaines clinique, pharmaceutique et de la sécurité alimentaire.
* Cette unité, qui fait partie du segment des diagnostics spécialisés de Thermo Fisher, a enregistré un chiffre d'affaires de 645 millions de dollars en 2025.
* « Cette transaction reflète notre gestion active de l'entreprise et nous apporte des capitaux supplémentaires que nous pourrons déployer pour créer de la valeur pour nos actionnaires », a déclaré Marc Casper, directeur général de Thermo Fisher.
* La société prévoit que la transaction sera finalisée au cours du second semestre 2026.
* Thermo Fisher prévoit que l'opération aura un effet dilutif de 0,15 dollar sur le bénéfice par action ajusté au cours de la première année complète suivant sa conclusion.
* La société a indiqué qu'elle fournirait des détails sur l'impact attendu sur ses prévisions pour 2026 lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre.
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