Thermo Fisher va céder son activité de microbiologie à Astorg pour environ 1,08 milliard de dollars

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Thermo Fisher Scientific TMO.N a annoncé lundi avoir conclu un accord pour céder son activité de microbiologie à la société paneuropéenne de capital-investissement Astorg pour environ 1,08 milliard de dollars, somme composée d'une partie en espèces et d'un billet à ordre de 50 millions de dollars émis par le vendeur.