Thermo Fisher s'apprête à racheter Clario pour 10 milliards de dollars, selon le FT

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Le fabricant d'équipements médicaux Thermo Fisher TMO.N est sur le point de racheter la société américaine Clario, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser la société de gestion de données d'essais cliniques à environ 10 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

L'acquisition pourrait être annoncée dès mercredi, à condition que le processus de transaction ne rencontre pas d'obstacles de dernière minute, selon le rapport du FT.

Si l'opération est finalisée, il s'agirait de la plus importante acquisition de l'entreprise basée dans le Massachusetts (États-Unis) depuis le rachat de la société de recherche sous contrat PPD en 2021, pour un montant de 17,4 milliards de dollars.

Thermo Fisher et Clario n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Clario, un fournisseur de logiciels pour les fabricants de médicaments, a été fondée en 2021 à partir de la fusion des entreprises de technologie de la santé ERT et Bioclinica. Elle compte parmi ses actionnaires les groupes de capital-investissement Nordic Capital et Astorg, selon son site web.

Au début de l'année, Thermo Fisher a annoncé qu'il allait acquérir les activités de purification et de filtration du fabricant d'appareils médicaux Solventum SOLV.N pour environ 4,1 milliards de dollars .

Prévoyant une forte demande d'outils de laboratoire et les bénéfices de ses récentes acquisitions, Thermo Fisher a également relevé ses prévisions de bénéfices et de revenus annuels la semaine dernière.