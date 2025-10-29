Thermo Fisher rachète le fournisseur de services cliniques Clario

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Thermo Fisher TMO.N a déclaré mercredi qu'il achèterait la société privée de gestion de données Clario pour environ 8,9 milliards de dollars en espèces et en paiements futurs, renforçant ainsi la présence de l'entreprise de sciences de la vie dans le domaine de la santé numérique et de la recherche sur les essais cliniques.