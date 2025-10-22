Thermo Fisher en hausse après un bénéfice trimestriel meilleur que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipement médical Thermo Fisher TMO.N augmentent de 1,5 % à 566,19 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 5,79 $/shr au 3ème trimestre contre une estimation moyenne de 5,49 $/shr par les analystes - données LSEG

** La société attribue sa forte performance à la demande pour ses outils et technologies utilisés pour développer des thérapies

** Les revenus trimestriels de TMO de 11,12 milliards de dollars dépassent les attentes des analystes de 10,91 milliards de dollars

** La société indique qu'elle fournira des prévisions financières actualisées pour 2025 lors de sa conférence téléphonique sur les résultats

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~7% depuis le début de l'année