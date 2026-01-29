 Aller au contenu principal
Thermo Fisher dépasse les attentes au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 14:56

Thermo Fisher a fait globalement mieux que prévu au quatrième trimestre, avec des revenus de 12,21 milliards de dollars, en hausse de 7%, là où les analystes prévoyaient autour de 11,89 milliards de dollars.

De son côté, le bénéfice par action ajusté a également dépassé les attentes sur les trois derniers mois de l'année en s'installant à 6,57 dollars, contre 6,45 dollars anticipés.

Sur l'ensemble de l'exercice, le spécialiste des équipements, technologies et services pour la science et la santé a vu son chiffre d'affaires croître de 4%, à 44,56 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté a, quant à lui, atteint 22,87 dollars, en progression de 5%.

