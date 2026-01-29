 Aller au contenu principal
Thermo Fisher chute alors que le point médian de son bénéfice pour 2026 est inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux Thermo Fisher Scientific TMO.N chutent de 5 % à 577 $ avant bourse

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour 2026 de 24,22 $ à 24,80 $; le point médian de 24,51 $ est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 24,61 $ - données compilées par LSEG

** La société prévoit des revenus de 46,3 à 47,2 milliards de dollars en 2026; l'estimation moyenne des analystes est de 46,54 milliards de dollars ** Revenus du 4ème trimestre de 12,22 milliards de dollars par rapport à l'estimation de 11,95 milliards de dollars

** La direction déclare que l'Asie-Pacifique a connu une croissance à un chiffre faible en 2025; la Chine a connu un déclin à un chiffre moyen

** Jusqu'à la clôture précédente, l'action avait augmenté de 4,1 % au cours des 12 derniers mois

