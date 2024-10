Thermador : repli de 14,1% de ses ventes sur 9 mois

AOF - EN SAVOIR PLUS

"La succession de baisses de chiffres d'affaires trimestriels (-17,2 % au premier trimestre, -14,9 % au deuxième trimestre, -9,1 % au troisième trimestre) semble bien confirmer que nous nous approchons du moment où les ventes repartiront à la hausse, mais bien plus lentement que ce que nous avions imaginé à la fin du mois de mars 2024", signale Thermador.

Cette tendance devrait donc se poursuivre jusqu'à ce que les règles d'attribution des aides d'Etat soient connues et stabilisées pour 2025.

(AOF) - Thermador annonce que son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année 2024 s'élève à 390,55 millions d'euros, soit un recul de 14,1%. "Malgré les aménagements proposés dès le mois de mai 2024 par les pouvoirs publics concernant les conditions d’allocation des subventions MaPrimeRénov’, notre filiale Thermador n’a enregistré aucun retournement de tendance au mois de septembre. Cela s’explique par le désengagement de professionnels de la rénovation énergétique, échaudés par les atermoiements du gouvernement et les retards de paiement de l’ANAH", explique l'entreprise.

