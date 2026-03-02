THERMADOR GROUPE : publication des résultats annuels 2025

Le chiffre d’affaires 2025 consolidé du groupe a enregistré une baisse de 2,9 % à périmètre constant. Cette performance doit être analysée à la lumière d’un effet prix négatif estimé à -1,4 %. La résilience des différentes activités a été hétérogène.

Le secteur du bâtiment a continué de souffrir d’un environnement défavorable. Nous attendons toujours la réelle reprise de la construction de logements neufs en France et constatons parallèlement l’inefficacité des aides MaPrimeRénov’, vraisemblablement appelées à être progressivement réduites du fait des contraintes budgétaires du pays.



L’activité pour l’industrie a démontré une meilleure résistance, tandis que le secteur grand public (16,2 % de l’activité consolidée) a été le plus affecté (-10,9 %).

Nos filiales actives dans le cycle de l’eau ont connu des trajectoires variées. Les performances solides d’Aello (matériels de piscines) et de Sferaco (vannes pour les compagnies des eaux) ont en partie compensé le recul observé sur les autres marchés couverts par Jetly et DPI, tels que l’arrosage, le relevage des eaux usées, la récupération d’eau de pluie et les canalisations plastiques pour les travaux publics.



À l’international, notre croissance se confirme sur le canal professionnel (+12,3 %), tandis que le canal grand public enregistre un repli (-11,4 %). Globalement, la part de notre chiffre d’affaires passe de 16,3 % à 17,3 %.