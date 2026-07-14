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THERMADOR GROUPE : Les cours progressent encore
information fournie par Day By Day 14/07/2026 à 06:03

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance est haussière. La progression des cours se poursuit. Les objectifs sont à 85,40 € puis 93,60 €. La rupture de 55,60 € mettrait la tendance en danger.

PREVISION COURT TERME

La tendance est haussière. Les cours progressent encore, mais la tendance s'affaiblit. La prochaine résistance est à 80,00 €. La rupture de 74,30 € mettrait la tendance en danger.


Dernier cours : 78
Support : 74.3 / 70.1
Resistance : 80 / 83.2
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : positive

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Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 14/07/2026 à 06:03:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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