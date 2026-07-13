Thermador Groupe confirme sa dynamique au premier semestre

Le spécialiste des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire indique avoir enregistré un chiffre d'affaires au premier semestre 2026 de 273,2 millions d'euros en hausse de 11,3% et de 5,6% à périmètre constant.

Thermador Groupe publiera ses résultats semestriels le 29 juillet, après la clôture de la bourse.