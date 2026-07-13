Thermador Groupe confirme sa dynamique au premier semestre

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Le spécialiste des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire indique avoir enregistré un chiffre d'affaires au premier semestre 2026 de 273,2 millions d'euros en hausse de 11,3% et de 5,6% à périmètre constant.
Thermador Groupe publiera ses résultats semestriels le 29 juillet, après la clôture de la bourse.
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La Bourse de Paris a terminé la séance de lundi en légère hausse, dans un contexte marqué par la reprise des tensions au Moyen-Orient et la hausse du pétrole, menaces de la hausse des taux et doutes sur la tech. Au total, l'indice du CAC 40 a progressé de 25,68 ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * La FAA donne son feu vert à l'enquête de SpaceX sur l'incident survenu avec le propulseur ...
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Le géant américain des semi-conducteurs Intel a annoncé lundi un investissement de 5 milliards d'euros sur son campus de Leixlip, en Irlande, pour accroître sa production en Europe et répondre à "la demande mondiale en intelligence artificielle et en calcul haute ...
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