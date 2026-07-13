THERMADOR GROUPE Chiffre d'affaires semestriel 2026

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 : +11,3 % (à périmètre constant : +5,6 %)



Effet estimé de la variation des prix de vente : –0,9 %



Chiffres consolidés (en milliers d’euros)



Période 2026 2026



périmètre constant* 2025 Variation

2026/2025 Variation 2026/2025

périmètre constant*

Total 1er semestre – IFRS 15 287 951 273 248 258 681 +11,3 % +5,6 %

1er trimestre 142 434 135 403 129 913 +9,6 % +4,2 %

2e trimestre 145 517 137 845 128 768 +13,0 % +7,0 %

Détail par secteur d’activité

Filiales 2026 2026

périmètre constant* 2025 Variation Variation

périmètre constant*

Mecafer & Domac 15 271 15 271 13 972 +9,3 % +9,3 %

Odrea 24 838 24 838 27 851 –10,8 % –10,8 %

Isocel 4 424 4 424 3 661 +20,8 % +20,8 %

Aello 14 503 14 503 12 577 +15,3 % +15,3 %

DPI 18 729 18 729 14 803 +26,5 % +26,5 %

Jetly 30 538 30 538 29 867 +2,2 % +2,2 %

Thermador 33 313 33 313 32 078 +3,8 % +3,8 %

PBtub 11 936 11 936 11 237 +6,2 % +6,2 %

Thermacome 7 955 7 955 7 375 +7,9 % +7,9 %

Axelair 5 471 5 471 4 349 +25,8 % +25,8 %

Alto Metering 1 900 1 900 1 762 +7,8 % +7,8 %

Sferaco 44 823 44 823 41 485 +8,0 % +8,0 %



Sectoriel 14 913 14 913 15 172 –1,7 % –1,7 %

Distrilabo 4 112 4 112 3 733 +10,2 % +10,2 %

C2AI(1) 5 454 — — — —

FGinox 9 343 9 343 7 948 +17,6 % +17,6 %

Quilinox(2) 9 249 — — — —

Syveco (international) 19 654 19 654 18 921 +3,9 % +3,9 %

Sodeco Valves 11 360 11 360 11 633 –2,3 % –2,3 %

Autres structures 165 165 257 –35,8 % –35,8 %