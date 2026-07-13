THERMADOR GROUPE Chiffre d'affaires semestriel 2026

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 : +11,3 % (à périmètre constant : +5,6 %)
Effet estimé de la variation des prix de vente : –0,9 %
Chiffres consolidés (en milliers d’euros)
Période 2026 2026
périmètre constant* 2025 Variation
2026/2025 Variation 2026/2025
périmètre constant*
Total 1er semestre – IFRS 15 287 951 273 248 258 681 +11,3 % +5,6 %
1er trimestre 142 434 135 403 129 913 +9,6 % +4,2 %
2e trimestre 145 517 137 845 128 768 +13,0 % +7,0 %
Détail par secteur d’activité
Filiales 2026 2026
périmètre constant* 2025 Variation Variation
périmètre constant*
Mecafer & Domac 15 271 15 271 13 972 +9,3 % +9,3 %
Odrea 24 838 24 838 27 851 –10,8 % –10,8 %
Isocel 4 424 4 424 3 661 +20,8 % +20,8 %
Aello 14 503 14 503 12 577 +15,3 % +15,3 %
DPI 18 729 18 729 14 803 +26,5 % +26,5 %
Jetly 30 538 30 538 29 867 +2,2 % +2,2 %
Thermador 33 313 33 313 32 078 +3,8 % +3,8 %
PBtub 11 936 11 936 11 237 +6,2 % +6,2 %
Thermacome 7 955 7 955 7 375 +7,9 % +7,9 %
Axelair 5 471 5 471 4 349 +25,8 % +25,8 %
Alto Metering 1 900 1 900 1 762 +7,8 % +7,8 %
Sferaco 44 823 44 823 41 485 +8,0 % +8,0 %
Sectoriel 14 913 14 913 15 172 –1,7 % –1,7 %
Distrilabo 4 112 4 112 3 733 +10,2 % +10,2 %
C2AI(1) 5 454 — — — —
FGinox 9 343 9 343 7 948 +17,6 % +17,6 %
Quilinox(2) 9 249 — — — —
Syveco (international) 19 654 19 654 18 921 +3,9 % +3,9 %
Sodeco Valves 11 360 11 360 11 633 –2,3 % –2,3 %
Autres structures 165 165 257 –35,8 % –35,8 %
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