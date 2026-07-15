Livret A: une hausse à 1,7% proposée par la Banque de France, le LEP devrait être maintenu

Le nouveau taux du Livret A, fixé par le ministre de l'Economie sur proposition de la Banque de France, est attendu mercredi ( AFP / DENIS CHARLET )

La Banque de France a proposé mercredi de relever le taux de livret A de 1,5% à 1,7%, et de maintenir celui du Livret d'épargne populaire à 2,5%, une première hausse depuis 18 mois pour le produit d'épargne préféré des Français, liée au rebond de l'inflation.

La proposition doit être avalisée dans la journée par Bercy, en vue d'une entrée en vigueur des taux actualisés le 1er août. Le ministre de l'Economie Roland Lescure doit s'exprimer sur TF1 à 13h.

Le nouveau taux du Livret A proposé "est en légère hausse" et "reste au-dessus du niveau de l’inflation moyen observé sur les six derniers mois", a précisé la banque centrale dans un communiqué.

Maintenu à 3% entre février 2023 et janvier 2025 du fait de la forte inflation liée à la guerre en Ukraine, le taux du Livret A avait ensuite progressivement diminué jusqu'à atteindre 1,5% en janvier 2026.

La remontée est la conséquence logique de la poussée de l'inflation au printemps, qui a culminé à 2,4% sur un an au mois de mai, selon l'Insee, sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient.

Le calcul du taux, valable aussi pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), dépend pour partie de l'évolution des prix en France, et pour une autre partie de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Ces derniers jours, plusieurs spécialistes de l'épargne avaient sorti la calculette. Le directeur des études économiques à l'IESEG School of Management Eric Dor et le directeur du Cercle de l'épargne, un centre de réflexion sur l'épargne adossé à un assureur, Philippe Crevel, tablaient tous les deux sur un nouveau taux à 1,8%.

Fin mai, les 58 millions de Livrets A cumulaient 444,6 milliards d'euros, selon les derniers chiffres partagés par la Caisse des dépôts, qui rémunère une partie des intérêts versés en début d'année.

Les sommes déposées sur les Livrets A et les LDDS sont destinées au financement du logement social et à la politique de la ville. Ce montant a peu évolué depuis début 2025, lorsque le taux du Livret A a commencé à devenir moins attractif.

Réduction de l'écart avec le LEP

Le bol d'air pour les épargnants du Livret A n'est pas forcément du goût des banquiers, qui rémunèrent une partie des intérêts et vendent un produit concurrent, plus rémunérateur pour eux: les contrats d'assurance vie.

Ces produits concurrents font le plein depuis la baisse du produit phare de l'épargne française: les contrats cumulaient 2.162 milliards d'euros à la fin du mois de mai (soit 117 milliards de plus qu'un an auparavant), selon la fédération professionnelle France assureurs.

Concernant le Livret d'épargne populaire, réservé aux ménages modestes, la Banque de France a proposé mercredi de maintenir le taux à 2,5%. Un minimum, selon les prévisions d'Eric Dor et Philippe Crevel, qui imaginaient que le taux aurait pu être augmenté jusqu'à 2,8%.

Malgré une réduction de l'écart avec le Livret A, la banque centrale juge ce maintien être un "coup de pouce", car le taux du LEP résultant de l'application de la formule "s'établirait à 2,2%".

Produit au taux attractif mais peu mis en avant par les banques, le LEP plafonne à 12 millions de détenteurs malgré des objectifs d'ouvertures ambitieux.