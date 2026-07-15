 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta accusé d'avoir utilisé l'IA pour cibler ses employés à licencier
information fournie par AFP 15/07/2026 à 12:24

Pour dresser la liste de ses salariés à licencier, le géant américain Meta a utilisé des logiciels d'intelligence artificielle pénalisant les employés ayant été en congé forcé, assure une plainte en justice ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Pour dresser la liste de ses salariés à licencier, le géant américain Meta a utilisé des logiciels d'intelligence artificielle pénalisant les employés ayant été en congé forcé, assure une plainte en justice ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Pour dresser la liste de ses salariés à licencier, le géant américain Meta a utilisé des logiciels d'intelligence artificielle pénalisant les employés ayant été en congé forcé, assure une plainte en justice.

Dans cette assignation de 71 pages déposée lundi devant un tribunal fédéral californien, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp est accusée d'avoir utilisé une "constellation de systèmes d'intelligence artificielle internes" pour identifier les membres à écarter.

Meta a balayé cette idée. "Les décisions d'organisation et de gestion des effectifs, hier comme aujourd'hui, sont faites par des personnes, non par l'IA", a affirmé l'entreprise dans un communiqué aux médias.

Depuis plus d'un an, le groupe vit au rythme des coupes d'effectifs et d'une intense pression sur ses salariés, générant un climat interne délétère que la prospérité du géant des réseaux sociaux ne suffit pas à apaiser.

Selon la plainte associant 26 employés, Meta collecte, grâce à ces logiciels, des données sur les performances et la productivité de ses employés. Or ce classement se trouve dévalué si un salarié a bénéficié d'un congé parental ou médical, ou a demandé un aménagement lié à un handicap.

"Résultat, les employés qui ont pris des congés légaux ont été sélectionnés de façon discriminatoire pour être licenciés", assure le texte de l'assignation en justice.

Au printemps, Meta a supprimé environ 8.000 postes, près de 10% de ses effectifs. Ces coupes financent une course aux infrastructures vertigineuse: Meta prévoit jusqu'à 145 milliards de dollars d'investissements en 2026, près du double de l'an dernier.

L'entreprise a par ailleurs dû reculer sur un programme interne qui a soulevé une fronde: ce logiciel enregistrait les mouvements de souris, clics, frappes de clavier et navigation des employés, au service d'un grand projet d'entraînement de modèles d'intelligence artificielle.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

META PLATFORMS
661,0400 USD NASDAQ +0,66%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

5 commentaires

  • 13:11

    Pas besoin de IA pour trouver les fainéants !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 345,86 -0,25%
2CRSI
27,46 -2,62%
Pétrole Brent
85,39 +0,29%
VUSION
122,9 -6,82%
STELLANTIS
5,11 +2,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank