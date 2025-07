THERMADOR GROUPE : acquisition de la société C2AI

Le 30 juin 2025, la société Thermador Groupe a conclu l’acquisition de 100% des titres de la société C2AI dont le siège social est situé à Décines (Rhône), via l’acquisition de 100% des titres de sa société mère MMT située 530 chemin des Têts, 38 540 VALENCIN (Isère) pour un montant de 8,7M€, payé en cash. Déduction faite des dettes, la trésorerie nette cumulée des deux sociétés en date du 30 juin 2025 a été établie à 200 k€.

CIC Lyonnaise de Banque et Société Générale ont accompagné Thermador Groupe dans cette opération en octroyant deux prêts bancaires à taux fixe sur une durée de 7 ans.

La société C2AI est spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution d’instruments de mesure, de contrôle des fluides et de mesures environnementales auprès d’une large clientèle industrielle.

En 2024, son chiffre d’affaires s’est élevé à 11,3 M€ et son EBITDA à 1 423 k€. Elle emploie 45 personnes en France, dont une trentaine sont domiciliées en région lyonnaise.

Ses produits, solutions et services techniques vont parfaitement compléter ceux de Sectoriel et Distrilabo qui interviennent également sur le vaste marché français de l’instrumentation,

du contrôle et de la régulation des fluides dans l’industrie.

Gilles Marchand, fondateur de C2AI et âgé de 62 ans, restera Directeur Général de la société afin de poursuivre le développement de l’activité et d’accompagner son intégration au sein du groupe Thermador jusqu’au 31 décembre 2029.