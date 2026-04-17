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Thermador grimpe après un CA en rebond au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 14:13

Thermador Groupe s'adjuge 3,9% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 142,43 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en croissance de 9,6% au total et en rebond de 4,2% à périmètre constant, faisant suite à une contraction de 8,8% observée au 1er trimestre 2025.

"Ce résultat est d'autant plus notable que l'effet prix demeure négatif à -1,4%. De plus, 17 sociétés commerciales sur 21 affichent une croissance de leur chiffre d'affaires, couvrant l'ensemble des secteurs d'activité", met-il en avant.

S'il précise que le conflit au Moyen-Orient n'a eu qu'un impact marginal sur ses activités en mars, Thermador juge "difficile d'envisager la situation avec optimisme, car les économies mondiales, européennes et françaises subiront l'impact de ce nouveau conflit".

Le distributeur de matériel de plomberie affirme toutefois disposer d'atouts solides pour affronter cette crise, grâce à la résilience de ses équipes et à la profondeur de ses stocks, ainsi qu'à des frais de transport bien maîtrisés grâce à des accords déjà signés pour 2026.

Après avoir reçu plusieurs avis de hausse de la part de ses partenaires industriels et pour anticiper l'effet de la nouvelle réglementation MACF, il a déjà prévenu ses clients des augmentations tarifaires à venir. Ainsi, l'effet prix moyen pour 2026 devrait dépasser 2%.

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