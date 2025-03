Thermador: entrée en négociation pour acquérir Quilinox information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 11:53









(CercleFinance.com) - Thermador Groupe annonce être entré en négociation exclusive avec les actionnaires de Quilinox, pour l'acquisition de 100% des titres de cette entreprise espagnole spécialisée dans la distribution de matériels en acier inoxydable.



Ces pompes, vannes, débitmètres, agitateurs, accessoires et instrumentation sont dédiés à la régulation, au contrôle, à la mesure et à la distribution des fluides dans de nombreuses industries, de l'alimentaire à la pharmacie en passant par l'aérospatiale.



En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 14,6 millions d'euros et son EBITDA à 1,42 million. Quilinox emploie 40 personnes en Espagne et une personne au Portugal. La signature du protocole d'accord pourrait intervenir avant la fin du premier semestre.





Valeurs associées THERMADOR 66,90 EUR Euronext Paris +1,36%