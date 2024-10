Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thermador: constitution d'un pacte Dutreil au capital information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Thermador Groupe annonce qu'à l'initiative des ayants droit de son fondateur, Guy Vincent, des actionnaires de longue date ont pris la décision de constituer un pacte Dutreil représentant 2.313.461 titres, soit 25,14% du capital et 25,23% des droits de vote.



Ce pacte, signé le 2 octobre pour une durée de deux ans, a pour objectif prioritaire de permettre aux familles des fondateurs de conserver un maximum de titres Thermador Groupe après l'acquittement des droits de succession.



Le distributeur de matériel de plomberie précise que cet engagement n'est pas constitutif d'une action de concert entre les signataires, et que chacun restera totalement libre de voter comme il l'entend lors des prochaines assemblées générales.





Valeurs associées THERMADOR 74,90 EUR Euronext Paris -0,53%