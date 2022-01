TheraVet publie son point d’activité du 2nd semestre 2021

Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, commente : « Le second semestre de la société a été très structurant pour TheraVet. Nos derniers développements nous permettent de nous rapprocher de notre objectif de devenir le spécialiste mondial dans le traitement des maladies ostéoarticulaires chez les animaux de compagnie. En effet, nous avons renforcé notre équipe managériale ainsi que notre conseil d’administration, pour poursuivre notre développement commercial et stratégique. Les très bons résultats cliniques de VISCO-VET® dans l’arthrose canine nous permettent d’entrevoir un traitement de référence pour tous les chiens souffrant d’arthrose. Finalement, nous poursuivons avec détermination notre stratégie de développement du BIOCERA-VET® avec des lancements commerciaux en France et aux Pays-Bas et d’importants accords de distribution et de recherche. Vous l’aurez compris, nous entamons l’année 2022 sur la même dynamique que l’année précédente ; avec une forte croissance. »