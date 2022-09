TheraVet publie ses résultats financiers du 1er semestre 2022 et fait le point sur le développement de ses activités.

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 9 septembre 2022 – 7h30 CEST — TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, présente aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 juin 2022 et fait le point sur le développement de ses activités. La société annonce également la mise à disposition du rapport financier semestriel.



Principaux faits marquants de la période :

- Accord de partenariat exclusif avec Industrie Biomediche Insubri SA (IBI, Suisse) lui permettant d’élargir son portefeuille de substituts osseux avec une ligne complémentaire de greffons osseux biologiques, BIOCERA-VET® SmartGraft

- Accords de distribution conclus en France, au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne avec des leaders de la distribution de produits de santé animale

- Commercialisation de la gamme complète BIOCERA-VET® en Belgique, France et Pays-Bas ainsi qu’au Royaume Uni, en Irlande et en Espagne

- Commercialisation des produits BIOCERA-VET® RTU et Granules aux Etats-Unis avec un focus marketing et commercial sur le Texas, la Floride et les Carolines

- Résultats positifs d’efficacité et de sécurité de BIOCERA-VET® Bone Surgery dans l’arthrodèse confirmé et récompensé au niveau international au congrès VOS/WVOC 2022

- Trésorerie de 3,50 M€ au 30 juin 2022, conférant une visibilité financière jusqu’au deuxième trimestre 2024