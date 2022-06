TheraVet annonce le lancement commercial de sa gamme de produits BIOCERA-VET® aux États-Unis

Pour recevoir toute l'information financière de TheraVet en temps réel, faites-en la demande par mail à theravet@newcap.eu



Lancement commercial de BIOCERA-VET® Bone Surgery Ready-to-Use, BIOCERA-VET® Granules and BIOCERA-VET® Osteosarcoma Ready-To-Use aux États-Unis.

L'accent est porté initialement sur le Texas, la Floride et les États de Caroline.



Enrico Bastianelli, Directeur Général de TheraVet, commente : « Le lancement commercial de BIOCERA-VET® aux États-Unis était l'un de nos principaux objectifs pour cette année. Nous sommes ravis de pénétrer le plus grand marché des animaux de compagnie avec cette gamme unique de produits. »