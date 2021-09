TheraVet annonce la nomination de Veerle Zonnekeyn comme Directrice des Affaires Réglementaires

Forte de plus de 20 ans d'expérience en affaires réglementaires vétérinaires, Veerle Zonnekeyn sera en charge du développement réglementaire des produits de TheraVet



Poursuite de la structuration de l'équipe pour accompagner le passage des produits en phase de commercialisation



Jumet (Wallonie, Belgique), le 1er septembre 2021 - 7h30 CEST - TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires en santé animale, annonce la nomination de Veerle Zonnekeyn comme Directrice des Affaires Réglementaires de TheraVet. Elle aura notamment la responsabilité de préparer le dossier d'autorisation de mise sur le marché de VISCO-VET dans l'arthrose chez le chien en Europe et aux Etats-Unis. Avec cette nomination, TheraVet renforce son expertise réglementaire dans le domaine vétérinaire et plus particulièrement chez le petit animal de compagnie.