TheraVet annonce l’initiation de la couverture de son titre par Degroof Petercam

Gosselies (Wallonie, Belgique), le 10 janvier 2022 – 17h45 CET – TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires en santé animale, annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture du type « commissioned research » de son titre par Degroof Petercam, avec une étude intitulée “Revolutionizing the treatment of osteoarticular diseases”.



L’étude de Degroof Petercam présente une fourchette de valorisation cible comprise entre 9,40€ et 15,90€ euros par action*.



