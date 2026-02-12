 Aller au contenu principal
THERANEXUS : THX Pharma organise un webinaire pour commenter son accord stratégique avec Biocodex
information fournie par Actusnews 12/02/2026 à 18:00

Lyon, France – 12 février 2026, 18h CET – THX Pharma (Theranexus), société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, annonce la tenue d'un webinaire en direct le mardi 17 février à 18h afin de faire un point d'actualité sur la société suite à la signature de son accord stratégique avec le groupe pharmaceutique Biocodex (Lire le communiqué de presse ici).

A cette occasion, Mathieu Charvériat , Président-Directeur Général et Julien Veys , Directeur Général Adjoint, reviendront sur les modalités de l'accord stratégique de licences acquises par Biocodex, représentant un montant global pouvant atteindre 173 M€. Cet accord porte sur le développement et l'exploitation commerciale de Batten-1 au niveau mondial, ainsi que de TX01 aux Etats-Unis et au Canada.

Les dirigeants présenteront également les perspectives de développement de la société, les prochaines étapes stratégiques et les priorités opérationnelles dans le cadre de ce partenariat structurant.

Le lien d'inscription est disponible ci-dessous :

WEBCAST

https://theranexus.engagestream.euronext.com/2026-02-17-86662a6e8b

A propos de THX Pharma

THX Pharma (Theranexus) est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les maladies neurologiques rares. La société développe notamment TX01, une nouvelle formulation destinée au traitement des maladies de Gaucher et de Niemann-Pick de type C, ainsi que Batten-1, un candidat médicament ciblant la forme juvénile de la maladie de Batten. TX01 fait l'objet de plusieurs accords de licence avec des partenaires pharmaceutiques internationaux tels que Exeltis et Biocodex pour son développement et sa commercialisation dans différentes régions du monde. Batten-1 fait l'objet d'un accord de licence mondiale avec Biocodex pour son développement et son exploitation commerciale. THX Pharma dispose également d'une plateforme innovante d'oligonucléotides antisens, coconstruite avec des laboratoires de premier plan, dédiée au développement de nouvelles approches thérapeutiques dans les maladies neurologiques rares.

THX Pharma est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013286259 – ALTHX)

Pour plus d'informations :
http://www.theranexus.com
Contacts :

THX PHARMA
Christine PLACET
Directeur Administratif et Financier
contact@thxpharma.com

FP2COM
Florence PORTEJOIE
Relations médias
+ 33 (0)6 07 76 82 83
fportejoie@fp2com.fr

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives relatives à THX Pharma (Theranexus) et à ses activités, notamment ses perspectives et ses développements produits. Theranexus estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, elles ne constituent pas une garantie de performance future, car elles concernent des événements futurs dépendant de circonstances incertaines et de divers risques et aléas, y compris ceux décrits dans le document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 29 avril 2025 sous le numéro D.250350, disponible sur le site internet de la société ( www.theranexus.com ), ainsi que sur les évolutions de la conjoncture économique.


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96568-thx_pharma_cp_webinaire_vdef.pdf

