THERANEXUS : THX Pharma annonce la publication de sa lettre aux actionnaires

Lyon, France – 8 janvier 2026, 18h CET – THX Pharma (Theranexus), société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, annonce ce jour la publication de sa lettre aux actionnaires.

Cette lettre est également consultable sur le site internet de Theranexus ( lien ), dans l'onglet Actionnaires/rubriques Documents financiers.

A propos de THX Pharma

THX Pharma (Theranexus) est une société pharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares. Son premier médicament, TX01, sera prochainement commercialisé, notamment en Europe par Exeltis, mais également aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, dans la maladie de Niemann-Pick de type C et la maladie de Gaucher. Son second médicament, Batten-1, vise la forme juvénile de la maladie Batten et pourrait être la première thérapie envisagée dans cette forme. THX Pharma dispose également d'une plateforme innovante d'oligonucléotides antisens, coconstruite avec des laboratoires de premier rang, toujours dans le domaine des maladies rares neurologiques.

THX Pharma, un nom commercial de Theranexus, est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Pour plus d'informations :

http://www.theranexus.com

