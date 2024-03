THERANEXUS : THERANEXUS ANNONCE LA NOMINATION DE MATHIEU CHARVÉRIAT EN TANT QUE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lyon, France – 11 Mars – 8h CET – Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, annonce aujourd'hui la nomination de Mathieu Charvériat en tant que Président du conseil d'administration à la suite de la démission de Franck Mouthon, à partir du 31 mars 2024.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Franck Mouthon, qui prend de nouvelles responsabilités en tant que Directeur Exécutif de l'Agence de programmes pour la recherche en santé, poursuivra son mandat d'administrateur au sein de Theranexus. Mathieu Charvériat continuera d'exercer la fonction de Directeur Général en plus de la Présidence du conseil d'administration.

Mathieu Charvériat, Président Directeur Général de Theranexus, déclare : « Je suis très honoré par cette nomination et je remercie vivement le Conseil d'Administration de Theranexus qui m'accorde sa confiance à une étape clé du développement de la Société. Je tiens à exprimer plus spécifiquement ma profonde gratitude à Franck Mouthon, et à le remercier chaleureusement pour son fort engagement, son soutien et sa confiance, de la création de la société jusqu'à maintenant. Cette nouvelle gouvernance illustre notre volonté de poursuivre le développement de notre portefeuille, avec une ambition stratégique commune et inchangée : apporter des solutions innovantes aux patients souffrant de maladies rares du système nerveux central ».

« Je tiens à remercier les administrateurs, les actionnaires, les équipes et les partenaires de Theranexus qui m'ont fait confiance depuis sa création. En tant que cofondateur, je suis extrêmement reconnaissant des réalisations des équipes de Theranexus et du chemin parcouru ensemble pour concevoir et développer des solutions thérapeutiques novatrices. Je laisse les rênes de l'entreprise entre de bonnes mains et je suis convaincu que sous la direction de Mathieu Charvériat, les actifs de Theranexus pourront permettre de transformer la prise en charge des patients atteints de maladies rares neurologiques » conclut Franck Mouthon, administrateur et ancien Président exécutif de Theranexus.

A propos de Theranexus

Theranexus est une société biopharmaceutique innovante, spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares. La Société dispose d'une plateforme unique d'identification de caractérisation de candidats médicaments de thérapie innovante dans le domaine des troubles neurologiques rares et d'un premier candidat médicament en développement clinique dans la maladie de Batten.

Theranexus est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Contacts :

THERANEXUS

Thierry LAMBERT

Directeur Administratif et Financier

contact@theranexus.com

FP2COM

Florence PORTEJOIE

Relations médias

+ 33 (0)6 07 76 82 83

fportejoie@fp2com.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives Theranexus et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de ses produits. Theranexus estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document d'enregistrement universel de la société déposé auprès de l'AMF le 27 avril 2023 sous le numéro D.23-0345 dont une copie est disponible sur le site internet de la société ( www.theranexus.com ), et de l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Theranexus est présent. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Theranexus ou que Theranexus ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Theranexus diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Theranexus décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.