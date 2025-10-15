Theranexus et Exeltis annoncent le franchissement d'une étape importante pour TX01

(AOF) - Theranexus et Exeltis ont franchi une étape importante pour la commercialisation de TX01, une nouvelle formulation d’un composé déjà approuvé, indiqué dans le traitement de maladies neurologiques rares telles que la maladie de Gaucher et la maladie de Niemann-Pick de type C. Les deux sociétés ont ainsi annoncé la réussite du premier jalon majeur de leur accord de licence et d’approvisionnement pour ce produit.

Elles vont désormais pouvoir déposer les demandes d'Autorisation de mise sur le marché pour TX01 comme prévu, ouvrant la voie à une commercialisation en 2027 en Europe, suivie de lancements en Amérique latine et dans certains pays du Moyen-Orient. Theranexus est éligible à d'autres paiements d'étapes réglementaires et commerciaux et des redevances basées sur les ventes nettes du produit.

