Theranexus: 1,75 million d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'au début de 2025

(AOF) - Theranexus affiche une trésorerie disponible de 1,75 million d’euros au 30 juin 2024 contre 4,9 millions au 31 décembre 2023. La biotech spécialiste des maladies neurologiques rares estime qu'elle pourra couvrir les besoins de financement de ses activités opérationnelles au moins jusqu'au premier trimestre 2025. Elle affiche un bénéfice net de 101 000 euros au premier semestre 2024 contre une perte de 3,64 millions d'euros sur le premier semestre 2023.

"La fin de l'étude clinique de phase 1/2 USA du candidat-médicament Batten-1 à la fin du premier semestre 2024, conjuguée aux efforts de réduction de coûts menés par la société ont permis une baisse très significative des charges d'exploitation", souligne la biotec. "En comparaison du 1er semestre 2023, les autres achats et charges externes ont été pratiquement divisés par deux (-47%), les coûts salariaux ont diminué de près d'un tiers (-29%)", précise-t-elle.

"Convaincus du fort potentiel thérapeutique de Batten-1 avec les derniers résultats très positifs de la phase 1/2 et suite à la revue à la baisse des coûts globaux de la phase 3, nous explorons actuellement plusieurs options pour poursuivre le développement de notre candidat médicament Batten-1 en phase pivotale en Europe et aux Etats-Unis", annonce le PDG Mathieu Charvériat.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.