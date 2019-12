THERADIAG renforce sa présence à l'international avec la signature de trois nouveaux distributeurs stratégiques en Asie

Croissy-Beaubourg, le 10 décembre 2019, 17h45 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic annonce aujourd'hui le renforcement de sa présence à l'international grâce à la signature de trois nouveaux distributeurs stratégiques en Chine, à Hong-Kong-Macao et à Taïwan, pour la distribution de ses principaux tests de monitoring des biothérapies de la gamme TRACKER.Theradiag poursuit sa stratégie d'accélération de son internationalisation sur les territoires clés présentant un potentiel de croissance dans ses domaines d'activité.A compter de Janvier 2020, Theradiag sera donc distribué à Hong Kong-Macao, à Taiwan et enfin en Chine - sur une base non exclusive, afin de pouvoir bénéficier d'autres opportunités complémentaires éventuelles sur ce pays à très fort potentiel. En effet, en Chine plus de 5 millions de personnes souffrent de polyarthrite rhumatoïde et l'incidence des maladies inflammatoires chroniques augmente rapidement ainsi que le marché des traitements par biothérapies.Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : theradiag@newcap.eu