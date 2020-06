Croissy-Beaubourg, le 25 juin 2020, 18h00 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte sur seconde convocation s'est tenue, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, le jeudi 25 juin 2020 à 14h00 au siège social de la Société, sous la présidence de Monsieur Pierre Morgon, Président du Conseil d'administration.



A l'issue de cette Assemblée générale mixte tenue sur seconde convocation, Theradiag informe ses actionnaires que le nombre d'actions détenues par les actionnaires ayant voté par correspondance ou par procuration était de 2 006 369, représentant un quorum de 23,218 %.



Les actionnaires de Theradiag ont voté l'ensemble des résolutions présentées dans le sens des recommandations du Conseil d'administration.



La Société souhaite remercier vivement l'ensemble de ses actionnaires pour leur engagement dans le processus de vote et leur soutien.



Le procès-verbal de l'Assemblée générale sera disponible prochainement sur le site internet de la Société: https://www.theradiag.com/investisseurs/informations-actionnaires/assemblee-generale/



