Theradiag annonce un chiffre d’affaires semestriel 2022 de 6,3 M€, en croissance de 14,3%

• Solide croissance du Théranostic en hausse de 9,3%

• Forte progression de l’activité Diagnostic In Vitro avec une croissance de 19,3%

• Niveau de trésorerie au 30 juin 2022 conforme au budget : 6,0 M€



Croissy-Beaubourg, le 18 juillet 2022, 7h30 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le Théranostic, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel et son niveau de trésorerie au 30 juin 2022, données en cours d’audit.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : theradiag@newcap.eu