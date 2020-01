THERADIAG annonce son agenda financier 2020

Croissy-Beaubourg, le 8 janvier 2020, 17h45 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic annonce aujourd'hui son agenda financier pour 2020.



Événements Dates*

Chiffre d'affaires annuel 2019 Mardi 4 février 2020

Résultats annuels 2019 Mercredi 18 mars 2020

Assemblée Générale Annuelle Jeudi 14 mai 2020

Chiffre d'affaires 1er semestre 2020 Mardi 21 Juillet 2020

Résultats 1er semestre 2020 Lundi 21 septembre 2020

(*) Sous réserve de modification. Les communiqués seront publiés après la clôture du marché.



Prochains congrès auxquels Theradiag participe :

- 21-24 janvier 2020 : 10èmes Assises de Génétique Humaine et médicale, Tours, France

- 24 janvier 2020 : 13èmes Assises Nationales des Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI), Paris

- 12-15 février 2020 : 15ème congrès ECCO (European Crohn's and Colitis Organisation), Vienne, Autriche

- 5-6 mars 2020 : Journées du Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux - Biomed-J 2020, Paris

- 6-7 mars 2020 : Séminaire Groupe d'Etude Thérapeutique des Affections Inflammatoires du Tube Digestif (GETAID), Paris

- 26-29 mars 2020 : Journées Francophones d'Hépato-gastroentérologie et d'Oncologie Digestive 2020 (JFHOD), Paris.